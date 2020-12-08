شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد الناخبين أمام لجان مدينة نصر في إعادة انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت لجنة الجامعة العمالية في مدينة نصر تزايد أعداد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم في جولة إعادة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب. وتزايد أعداد الناخبين أمام اللجنة، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا. وشهدت باقى اللجان توافد الناخبين للادلاء بأصواتهم، وتم التنبيه على الناخبين بارتداء الكمامات. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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