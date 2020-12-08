شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: فحص أكثر من 30 ألف سيدة ضمن حملة «حقك تنظمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، بالمرحلة الأولي، قدمت اليوم الخدمة الطبية لعدد ٩٦٦٩ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلى ٣٠٢٤٣ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أن الخدمات الطبية تقدم بالحملة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع عدد ٢١١ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، يتم تقديم خدمة الأخصائي بهما، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من ١٣٧ طبيب، و٣٢٦ ممرضة، و٣٩٦ رائدة ومثقفة سكانيّة، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولي وهي «الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، العاشر من رمضان، القرين، الصالحية الجديدة، القنايات، ديرب نجم، أبوحماد»، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٦-١٠ ديسمبر الجاري.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.