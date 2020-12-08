شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رئيس لجنة انتخابية بالغربية للمستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرسلت مديرية الصحة بالغربية لجنة طبية إلى لجنة مدرسة السنطة الثانوية فى مدينة السنطة لفحص رئيس اللجنة بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى مستشفى زفتى العام. وكانت محافظة الغربية أعدت كواشف حرارية أمام اللجان الانتخابية وألزمت المواطنين بالخصوع للفحص وارتداء الكمامات أثناء دخول اللجان. وقام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة على اللجان الانتخابية خصع خلالها للفحص باستخدم الكواشف الحرارية للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة كأحد أعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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