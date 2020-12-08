شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمعايرة»: إتمام الخطة الاستراتيجية للمعهد 2030 بأعلى معايير الجودة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية للمعهد 2030 للتوافق مع أعلى معايير الجودة القومية والعالمية، والتي تهدف إلى تحرير التجارة العالمية ليتسم المنتج المصري بأعلى معايير الدقة وجعله منافسا في الأسواق العالمية.

وأضافت رئيس المعهد في تصريحات صحفية على هامش زيارة ميدانية لمعمل البحوث والتطوير بإحدى المجموعات الصناعية ببنها في محافظة القليوبية، أن المعهد هو الجهة الوطنية الوحيدة المسئولة عن المعايرة والقياس وتنظيمها على المستوى المحلي مشيرة أن المعهد نجح في إجراء 3 اتفاقيات توأمة مع الاتحاد الأوروبي للتوسع في فتح مجالات وأسواق تصديرية للصناعة المصرية.

وأشارت إلى أن زيارة وفد المعهد المكون منها والدكتورة هالة عبدالمجيد مدير مركز اختبارات الكفاءة الفنية بالمعهد والدكتور جودة محمد مدير الجودة للمعهد أن معمل العربي يعد الأول والوحيد بالجمهورية لإجراء اختبارات الجودة والسلامة والاختبارات البيئية لكافة المنتجات الصناعية المصرية من أجل فتح مجالات التصدير لدول العالم، موضحة أنه يجري حاليًا بحث عقد بروتوكول تعاون مع المعمل والمجموعة للتوسع في خدمات المعمل لتصل لكافة المنتجات الكهربائية المنزلية المنتجة في مصر.

وأوضح المهندس جميل علام، مدير عام الجودة بإحدى الشركات الكبرى، أن الهدف من معامل البحوث والجودة هو اختبار كل منتجات الأجهزة المنزلية من ناحية الأداء والسلامة والاختبارات البيئية والتداخل الكهرومغناطيسي، مشيرًا إلى أن هذه المعامل تم اعتمادها من مجلس الاعتماد الوطني التابع لوزارة الصناعة «إيجاك» حيث حصل المعمل على الموصفة الدولية «17025» وهي مواصفة عالمية دولية.

وأشار جميل إلى أن هذه المعامل مهيأة لكافة الاختبارات بكافة الاجهزة المنزلية المنتجة باي شركة أو مصنع في جمهورية مصر العربية والهدف منها إجراء الاختبارات والبحوث والتطوير لمنتجات الاجهزة الكهربائية المصنعة في المجموعة وخارجها لخدمة الصناعة المصرية خاصة في مجال التصدير موضحا ان أي جهة أو شركة مصرية أو أجنبية من خلال إجراء الاختبارات بمعامل المجموعة لإتاحة فرص تصديرية بتكلفة قليلة منخفضة وفي وقت قياسي.

ورحّب جميل بكافة الشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الاجهزة المنزلية الكهربائية للحصول على شهادات الجودة وإجراء الاختبارات الخاصة باعتماد المنتجات تحت إشراف معهد المعايرة ووزارة الصناعة والجهات المعنية.