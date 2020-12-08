الآلاف يشيعون جنازة شهيد الواجب المجند عبدالغني الزيني في بورسعيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي بورسعيد، مساء الثلاثاء، جنازة شهيد الواجب الوطني المجند عبدالغني الزيني الذي استشهد أثناء أداء واجبه.

انطلقت الجنازة من مسجد لطفي شبارة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ بالإنابة عن المحافظ اللواء عادل الغضبان نظرا لتواجدة خارج المحافظة.

وشارك في الجنازة اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد فتح الله، المستشار العسكري، ولفيف من رجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وقدم نائب المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد ونقل إليهم تعازي المحافظ المتواجد خارج المحافظة، والدعاء للشهيد أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.