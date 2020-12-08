شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الشيوخ» تدلي بصوتها: المرأة المصرية مشاركة دائمًا في جميع الاستحقاقات الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك وعيًا كبيرًا للمواطن الذي يعي قيمة الاستحقاق الانتخابي لاختيار النائب الذي يمثله تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن المواطن قادر على تقييم كل المرشحين لاختيار النائب المناسب له لإيمانه بنزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ كما أن الحكومة بكافة مؤسستها اتخذت إجراءات احترازية مشددة لتامين صحة وسلامة المواطنين خلال عملية الاقتراع.

وقالت «فوزي» خلال إدلاءها بصوتها في الانتخابات البرلمانية بلجنة مدرسة محمد السماك أن مشاركة المرأة المصرية واجب وطني في كل المواقف الوطنية وفي كل الأحداث التاريخية بداية من ثورة 1919 وحتى ثورة يونيو لافتة إلى أن الرئيس السيسي يقدر المرأة المرية والدستور المصري أعاد مكانة المرأة المصرية كشريك فاعل في حاضر ومستقبل مصر.

ووجّهت توكيل البرلمان كل التحية للمرأة المصرية التي دائمًا مساندة لكل قضايا بلادها والمشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية ونحن دائما نشاهد طوابير الناخبين نجد بينهم المرأة في علامة بارزة لأن المرأة دائما مؤمنة بقضايا بلادها.

فيبى فوزى وكيل الشيوخ تدلى بصوتها فى الانتخابات

فيبى فوزى وكيل الشيوخ تدلى بصوتها فى الانتخابات

فيبى فوزى وكيل الشيوخ تدلى بصوتها فى الانتخابات