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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 حتى الإثنين 14 ديسمبر 2020:- الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الأسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح)
أمطار خفيفة بنسبة 80%: على بعض المناطق من الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .- يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :
أمطار خليفة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط . بورسعيد - العريش - رفح).
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .- يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية (الأسكندرية - مطروح - السلوم ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مهدي برائي - سيوة )-يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الغربية ( الأسكندرية مطروح - السلوم ) .
شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .- يوم السبت 12 ديسمبر 2020:
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% وعلى بعض المناطق السواحل الغربية والوجه البحري.
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - مودي برائي - سيوة ) .يوم الأحد 13 ديسمبر 2020 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 930 ) : على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الغربية )
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 950 ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية . الطبعة - مطروح - السلوم).
نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبري و غرب و شرق البلاد وشمال الصعيد .-يوم الاثنين 14 دسمبر 2010 :
أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50%: على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية).
أمطار متوسطة بنسبة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - الضيعة - مطروح - السلوم . رشید - بلطيم).
أمطار خفيفة الى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الشرقية ( دمياط بورسعيد - العريش - رفح).
نشاط رياج ورمال مشارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
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