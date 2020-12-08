شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات تنسيقية شباب الأحزاب: لم نرصد أى مخالفة باليوم الثانى لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الغرفة تابعت اليوم الثانى لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى في 13 محافظة، وذلك من خلال 1400 متابع موزعين على كافة محافظات المرحلة الثانية التي تجرى بها جولة الإعادة.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال كلمة له، أن غرفة العمليات رصدت انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الغرفة لم ترصد أي مخالفات انتخابية تؤثرعلى سلامة أو نزاهة العملية الانتخابية.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وبدأت عملية التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب فى التاسعة صباح أمس الاثنين، وتمتد حتى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان المؤشرات الأولية للنتائج عقب إغلاق أبواب اللجان مساء الثلاثاء، على أن يكون إعلان النتائج النهائية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيسها المستشار لاشين إبراهيم.