شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يشيدون بتنظيم الانتخابات ويدعون للمشاركة بلجان القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المواطنون بتنظيم العملية الانتخابية، بثاني أيام إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة، بلجان البساتين وحلوان والمعصرة، وحثوا باقي فئات الشعب على النزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وسط تواجد مكثف للخدمات الامنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتي تجرى في 6 دوائر انتخابية، تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة واول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين، ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات، مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية، بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة، ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.