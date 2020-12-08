شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش يثمن جهود الكويت للمصالحة.. ويؤكد: علاقات مجلس التعاون مع مصر"ركن أساسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أنور قرقاش وزير الدولة الإمارتى للشؤون الخارجية، على مساعى دولة الكويت لرأب الصدع العربى.





وقال قرقاش فى تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

من جهة أخرى، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربى وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعى العربى، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

وأكد السفير أحمد حافظ ردا على سؤال صحفى أن مصر تأمل فى هذا الصدد أن تسفر هذه المساعى المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر تؤكد مصر فى هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما فى الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربى.