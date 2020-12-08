محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: إجراءات أمنية مشددة اتخذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مع انطلاق اليوم الثانى فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ورفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تجرى بها جولة الإعادة مع إحكام الرقابة على مراكز الاقتراع من خلال الخدمات الأمنية المتواجدة بالشوارع وأمام اللجان. وأشاد المواطنون بمستوى التأمين بأداء مشرف يليق بمستوى الشرطة، فضلا عن تقديم يد العون لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية توفر مناخ آمن للمواطنين لإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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