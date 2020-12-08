الإٕدارية ترفض طعن "الشرقية للدخان" لإلغاء العلامة التجارية لتاباكو تريدينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن شركة "الشرقية للدخان"، لإلغاء قرار الموافقة على طلب شركة "تاباكو تريدينج"، بتسجيل علامة تجارية لها في مجال الأدخنة والسجائر، وادعت الشركة الطاعنة أن العلامة الجديدة تشبه علامتها المميزة والمعروفة في السوق، ولكن المحكمة رأت عدم وجود أي تشابه، ما قضت برفض طعنها وتحميلها المصروفات القضائية.

وثبت أن علامة الشركة الطاعنة المقيدة برقم 73130 والمسجلة على الفئة 34 ووصفها كلمة (لوتس أوريجنك) داخل مربع يعلوها رسم لشكل جناحين، تختلف تمامًا عن العلامة التي تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة لتسجيلها بالطلب رقم 154580 وهى عبارة عن كلمة " Origin " داخل مستطيل مظلل باللون الرمادي بشكر مبتكر ومميز على منتجات الفئة (34) .

ولذلك قررت إدارة العلامات قبول تسجيلها، وبمقارنة العلامتين سالفتي البيان تبين عدم وجود أي تشابه بينهما ولا تطابق واضح أو تماثل لاختلافهما في الخط ولغاته والتشكل وتفصيلاته وفي النطق وسماعه ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية والذىيحول بين تسجيل إحداها أو الاعتراض على تسجيلها من ذوي الشأن، هو التشابه الذي من شأنه إحداث ليس أو خداع لدى جمهور المتعاملين في السلعة أو المستهلكين للأدخنة والسجائر، سواءً أكان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة من خلال النظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر.