الإٕدارية ترفض طعن "الشرقية للدخان" لإلغاء العلامة التجارية لتاباكو تريدينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن شركة "الشرقية للدخان"، لإلغاء قرار الموافقة على طلب شركة "تاباكو تريدينج"، بتسجيل علامة تجارية لها في مجال الأدخنة والسجائر، وادعت الشركة الطاعنة أن العلامة الجديدة تشبه علامتها المميزة والمعروفة في السوق، ولكن المحكمة رأت عدم وجود أي تشابه، ما قضت برفض طعنها وتحميلها المصروفات القضائية.
وثبت أن علامة الشركة الطاعنة المقيدة برقم 73130 والمسجلة على الفئة 34 ووصفها كلمة (لوتس أوريجنك) داخل مربع يعلوها رسم لشكل جناحين، تختلف تمامًا عن العلامة التي تقدمت الشركة المطعون ضدها الرابعة لتسجيلها بالطلب رقم 154580 وهى عبارة عن كلمة " Origin " داخل مستطيل مظلل باللون الرمادي بشكر مبتكر ومميز على منتجات الفئة (34) .
ولذلك قررت إدارة العلامات قبول تسجيلها، وبمقارنة العلامتين سالفتي البيان تبين عدم وجود أي تشابه بينهما ولا تطابق واضح أو تماثل لاختلافهما في الخط ولغاته والتشكل وتفصيلاته وفي النطق وسماعه ذلك أن التشابه بين العلامات التجارية والذىيحول بين تسجيل إحداها أو الاعتراض على تسجيلها من ذوي الشأن، هو التشابه الذي من شأنه إحداث ليس أو خداع لدى جمهور المتعاملين في السلعة أو المستهلكين للأدخنة والسجائر، سواءً أكان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة من خلال النظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر.
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