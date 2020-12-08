"مشاجرة انتهت بجنازة".. شاب يقتل شقيقه بمنشأة ناصر.. والتحريات: "مريض نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أنهى شاب حياة شقيقه بطعنة نافذة إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة منشأة ناصر.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوفاة شخص على يد شقيقه بمنطقة منشأة ناصر، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "ش.ا"، مصاب بطعن سكين في منطقة الفخذ.

وكشفت التحريات أن المتهم شقيق القتيل مريض نفسي وكانوا يترددون على مستشفى العباسية لعمل جلسات ومتابعة، وعقب عودتهما لمنزلهما من المستشفى نشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعنة نافذة سددها المريض لشقيقه باستخدام سكين أنهت حياته في الحال.

ألقي القبض على المتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة للتحقيق.