شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا الزقازيق» تعقد اجتماعها الدوري استعدادًا لتجديد اعتماد المعمل المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الإدارة العليا للمعمل المركزي لتحليل التربة والأغذية والأعلاف بكلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، اجتماعها الدوري التاسع، الثلاثاء، برئاسة الدكتور عماد قمحاوي عميد الكلية، وبحضور الدكتور خالد محمد محروس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد على رميح، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى إبراهيم عبدالرحيم، المدير التنفيذي للمعمل المركزي، والدكتور محمود صبح، مدير وحدة التدريب، والدكتور على رشوان، مدير وحدة جودة المعمل المركزي، وأعضاء مجلس إدارة المعمل.

وخلال الاجتماع تم –بحسب بيان- مراجعة الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة بالمعمل المركزي للتربة والأغذية والأعلاف، وعرض ومناقشة أهم التغيرات التي حدثت في حجم ونوع العمل بالمعمل المركزي خلال الفترة من 24/11/2019 حتى 1/12/2020م، وفقا لمعايير المواصفة القياسية الدولية الجديدة لجودة معامل التحاليل ISO/IEC 17025: 2017، وعرض أهم المشكلات التي تواجهه وكيفية حلها، كما ناقش الاجتماع استعدادات المعمل المركزي للزيارة المرتقبة للمجلس الوطني لاعتماد إيچاك لتجديد الاعتماد الدولي للمعمل حتى عام 2024.

تجدر الإشارة إلى إن المعمل تأسس عام 2010 بهدف تطوير البحث العلمي، وخدمة العملية التعليمية بالكلية والجامعة، وخدمة البيئة المحيطة بمجتمع محافظة الشرقية عن طريق تقديم خدمات التحليل المعملي للأغذية والمياه والتربة والأسمدة للمزارعين، وأصحاب مصانع الأعلاف والمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتجات الغذائية والزراعية، وتم حصوله على الاعتماد الدولي في مجالات تحليل التربة والمياه وأغذية الإنسان والحيوانات في 2012، كما حصل المعمل على شهادة الأيزو 17025 الخاصة بجودة معامل التحاليل على المستوى الدولي، وفي عام 2017 تكرر اعتماد المعمل دوليا في 48 اختبارًا تخص تحليل التربة ومياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وأغذية الإنسان والحيوانات الزراعية والحيوانات الأليفة.

ويتكون المعمل من ثلاث معامل رئيسية وهي معمل الكيمياء العامة، ومعمل التحليل الآلي، ومعمل الميكروبولوجي، بالإضافة إلى وحدة الجودة وقاعة للمؤتمرات والمحاضرات ومكتبة خاصة بالعمل المركزي، كما يقوم المعمل المركزي بتنظيم دورات تدريبية على الأجهزة العلمية الدقيقة مثل جهاز الامتصاص الذرى، وجهاز الكروماتوجرافي السائل عالي الأداء وذلك لرصد الأنواع المختلفة من تلوثات البيئة، سواء العناصر المعدنية الثقيلة ومتبقيات المبيدات، وغيرها من الملوثات مثل الملوثات الفطرية.