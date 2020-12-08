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شكرا لقرائتكم خبر عن مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة أم المؤمنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، بصوته الانتخابي في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي ببورسعيد، في لجنة مدرسة ام المؤمنين الابتدائية.
وأشاد مطران بورسعيد بمجهودات الأمن في تأمين مداخل ومخارج جميع مقرات اللجان الانتخابية، كما أشاد بحسن سير العملية الانتخابية مشيرا بأن الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية وكافة الجهات ببورسعيد تبذل كافة الجهود لتظهر المحافظة بالمظهر المشرف في العملية الانتخابية.
وناشد الأنبا تادرس مطران بورسعيد المواطنون بضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات بشكل إيجابي، مؤكدا بأن ذلك واجب وطني على كل مصري محبا لوطنه.
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