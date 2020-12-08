شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يستقبل عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبى سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير المساعد، الثلاثاء، عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الداودي على التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم مشيرا إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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