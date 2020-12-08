شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد والهيئة العامة لتعليم الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة بورسعيد، صباح الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك في اطار إعلان بورسعيد محافظة خالية من الأمية.

وقع عن جامعة بورسعيد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، وعن الهيئة العامة لتعليم الكبار بسام زايده مدير عام الهيئة فرع بورسعيد.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء مشاركة جامعة بورسعيد الإيجابية من خلال طلابها من مختلف الكليات، والذي ساهم بشكل كبير في جعل محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات الخالية من الأمية.

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن ترحيبه بتوقيع هذا البروتوكول مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع بورسعيد، كما أعرب عن سعادته وطلاب كليات جامعة بورسعيد للمشاركة في هذا الواجب الوطني لمحو أمية الكبار والذي بدورة يساهم في دفع عجلة تقدم المجتمع.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتورة مها زكريا نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.