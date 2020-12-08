شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي للحريات الدينية: لن نتغلب على جائحة كورونا من دون التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، سام براون باك، أن العالم بات أكثر اتحادا بفضل جهود الإمارات العربية المتحدة.

وحذر براون باك في كلمته بالجلسة الافتتاحية، في الملتقى السنوي السابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي ينعقد هذا العام في أبوظبي افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، من أنه بدون التعاون لن يمكننا التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والتي سيكون لها آثار تتجاوز آثارها الصحية.

وأشاد براون باك بمنتدى تعزيز السلم، وقال إنه يجمع أصحاب نوايا طيبة، موجها الشكر إلى القائمين على المنتدى للعمل الدؤوب لصالح كل الشعوب.

وحذر سام براون من أننا «يجب أن ننجح، لإننا إذا لم ننجح سيزداد العنف والدمار حول العالم».

وانطلقت فعاليات الملتقى تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بمشاركة وزراء وممثلي حكومات ومنظمات دولية وقادة دينيين وشخصيات رفيعة المستوى، ومئات المفكرين والأكاديميين والباحثين ورجال الدين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب.

ويعقد الملتقى تحت عنوان «قيم ما بعد كورونا: التضامن وروح ركاب السفينة»، ويناقش على مدار 3 أيام من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، العديد من الموضوعات التي تشغل الوعي الكوني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، وتتسبب بالقلق الكبير على كل المستويات النفسية والمعنوية والمادية للأفراد والمجتمعات والدول.