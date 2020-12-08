شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتفقد غرفة عمليات التنمية المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، وتلقى تقريرًا حول سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظات الـ 13، وهى القاهرة والسويس والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية، مؤكدا انتظام فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، وذلك لـ 49 لجنة عامة و7641 لجنة فرعية.

وشدد الوزير على أهمية المرور الدوري لقيادات المحليات في محافظات إعادة المرحلة الثانية بجميع المقار الانتخابية لحل أي مشكلات تواجه المواطنين على التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية وحفاظ المواطنين على مسافات متباعدة، مؤكدا أن هناك تنسيقا مستمرا واتصالا دائما بغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، إضافة إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية وضمان سلامة الناخبين.

وقال، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع لحظة بلحظة كل استعدادات المحافظات وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات للتيسير على المواطنين ورصد أي مشكلات وحلها على الفور، مشيراً إلى تلقي الشكوى الانتخابية على مبادرة صوتك مسموع، وذلك على مدار اليوم الانتخابى على رقم واتس آب 01150606783 وأيضا على الرقم الساخن 15330.

وطالب شعراوى جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت في جميع المحافظات بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية وممارسة حقوقهم السياسية، مؤكداً وقوف جميع المحافظات الـ 13 على مسافة واحدة من المرشحين.

وتابع: «إننا كلنا مصريون ووطنيون ونعمل مع كافة الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات حرة وديمقراطية يشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية».

وأكد توجيه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أي عقبات.

كما شدد على تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.