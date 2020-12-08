جامعة المستقبل تحقق إنجازا دوليا فى مجال الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعة بون الألمانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - اختيار سامح طلعت المحاضر بطب أسنان جامعة المستقبل مشرفا على طلاب جامعة "بون" الألمانية

تكليلاً للجهود التى تبذلها جامعة المستقبل لمواكبة تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، تحت رعاية ودعم الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس الأمناء لجامعة المستقبل، تم تعيين الدكتور سامح طلعت المحاضر فى قسم تقويم الأسنان بجامعة المستقبل، باحثًا مشاركًا فى قسم تكنولوجيا الفم بجامعة "بون الألمانية" كجزء من اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل فى مصر وجامعة بون فى ألمانيا، وطبقا للاتفاقية فإن الدكتور سامح يقوم بالإشراف على الطلاب من الجامعتين خلال دراساتهم البحثية العليا.



سامح طلعت

وفى هذا الإطار قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن هذا يعد إنجازا علميا جديدا للجامعة على المستوى الدولى، يضاف إلى إنجازاتها الدولية السابقة، مشيرا إلى أن الدكتور سامح طلعت شارك في إطلاق أبحاث تكنولوجيا الواقع المختلط (Digital Virtual Reality) الرقمية في قسم تكنولوجيا الفم بجامعة بون في ألمانيا، وحصل على درجة الدكتوراه في عام 2019.



جامعة المستقبل

وأوضح الدكتورة عبادة سرحان أن سامح طلعت يعمل باستمرار على دمج أحدث التقنيات في علوم الكمبيوتر مع طب الأسنان، ويقوم حاليًا بدراسة مفاهيم جديدة للذكاء الاصطناعي مثل "التعلم العميق" وتطبيقها على علوم الأسنان وحصل على براءة اختراع منشورة تركز على هذا الموضوع في عام 2020، وأشار الى أن جامعة المستقبل مهتمة بالتكنولوجيا الحديثة وانتجت العديد من الابتكارات العلمية ولها انجازات متعددة فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن سامح طلعت محاضر فى قسم تقويم الأسنان بجامعة المستقبل وحصل على درجة الماجستير في تقويم الأسنان عام 2012 من جامعة القاهرة، كما حصل على الزمالة من الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة في تقويم الأسنان في عام 2017، وحصل على منحة الدكتور حسن عزازي وتم دعمه لدراسة الدكتوراه في قسم تكنولوجيا الفم في جامعة بون بألمانيا، وتم تعيينه مؤخرا ليكون أحد مؤسسى الجمعية الألمانية للذكاء الاصطناعي في طب الأسنان، وتم نشر أعماله في مجلات علمية محكمة، اضافة إلى كونه مراجعًا نشطًا مع آخرين، وعضو نشط يتمتع بسمعة طيبة في الرابطة الأوروبية لأخصائي تقويم الأسنان.