شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تعقد اجتماعها السنوى مع وكلاء المشيخة على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها اجتماعها السنوى مع وكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية على مستوى الجمهورية وذلك للتباحث حول الأوضاع الصوفية فى ظل الظروف الراهنة وذلك مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من فيرس كورونا من خلال التباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات الاحترازية فى الثلاثاء الاخير من الاحتفال بمولد سيدنا الحسين.

وناقش شيخ مشايخ الطرق الصوفية كافة الأمور مع وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بجميع المحافظات وذلك للوقوف على التطورات وذلك بمقر المشيخة العامة الجديد وسط ترديد قصائد المديح .

الجدير بالذكر أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تحرص على انعقاد الاجتماع السنوى لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الصوفية وحرص شيخ مشايخ الطرق الصوفية على عقد هذا الاجتماع وسط الإجراءات الاحترازية للتأكيد على أهمية دورية هذا الانعقاد .