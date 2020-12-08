شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بتذليل أى عقبات فى لجان جولة إعادة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وتلقى تقريراً حول سير العملية الانتخابية فى جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظات الـ 13 وهى القاهرة و السويس والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والاسماعيلية ودمياط والدقهلية والمنوفية والغربية والقليوبية مؤكدا انتظام فتح اللجان فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وذلك لـ 49 لجنة عامة و7641 لجنة فرعية .

وشدد شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، على أهمية المرور الدورى لقيادات المحليات فى محافظات إعادة المرحلة الثانية بجميع المقار الانتخابية لحل أى مشكلات تواجه المواطنين، والتشديد على التزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية وحفاظ المواطنين على مسافات متباعدة .

وأكد شعراوى أن هناك تنسيق مستمر واتصال دائم بغرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وأن هناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية وضمان سلامة الناخبين، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع لحظة بلحظة كافة استعدادات المحافظات وتوفير كافة متطلبات العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات للتيسير على المواطنين ورصد أى مشكلات وحلها على الفورـ مشيراً إلى تلقىى الشكوى الانتخابية على مبادرة صوتك مسموع وذلك على مدار اليوم الانتخابى على رقم واتس أب 01150606783 وأيضا على الرقم الساخن 15330 .

وطالب شعراوى جميع المواطنين الذين لهم حق التصويت فى جميع المحافظات بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات البرلمانية وممارسة حقوقهم السياسية مؤكداً وقوف جميع المحافظات الـ 13على مسافة واحدة من المرشحين، قائلاً:"إننا كلنا مصريون ووطنيون ونعمل مع كافة الجهات ذات الصلة للخروج بانتخابات حرة و ديمقراطية يشهد لها العالم كله بالنزاهة والشفافية".

وأكد وزير التنمية المحلية، على توجيه المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أى عقبات كما شدد على تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .