شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن لجنتك الانتخابية من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الاستعلام عن لجنة الانتخابات الخاصة بك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى باعتبار أن الهيئة هى اللجنة العليا الخاصة بالانتخابات التى لها الحق فى تحديد الجدول الزمنى للانتخابات وإعلان النتائج ولديها كشوف الناخبين والتى تقوم بتحديد 3 طرق يمكن للمواطنين معرفة اللجنة الانتخابية من خلالها بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب فى جولة اعادة انتخابات محافظات المرحلة الثانية.

وتنتهى فى الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 انتخابات جولة الإعادة فى 13 محافظة مصرية هى محافظات المرحلة الثانية والتى بدأت الساعة التاسعة صباح الإثنين 7 ديسمبر، كما انتهت الانتخابات للمصريين فى الخارج مساء الإثنين 7 ديسمبر، والتى بدأت على مدار 3 أيام من السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها اللجنة العليا المسؤولة عن الانتخابات وصاحبة الحق الوحيد في اعلان نتائج الانتخابات باعلان نتائج انتخابات المرحلة الأولى رسميًا يوم 14 ديسمبر 2020، لتنتهى بذلك رسميًا انتخابات مجلس النواب في محافظات: القاهرة والدقهلية ودمياط والغربية والقليوبية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب.

وتنتهى رسميًا انتخابات مجلس النواب ، باعلان نتيجة المرحلة الثانية بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبار أن الهيئة هى الهيئة العليا صاحبة الحق الوحيد في إعلان نتائج الانتخابات ، ويكتمل بذلك تشكيل مجلس النواب رسميًا بمحافظات المرحلتين.

وتوجد 3 طرق لمعرفة اللجنة الانتخابية:

ارسال رسالة قصيرة مرفق بها الرقم القومى إلى الرقم المختصر 5151 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات لتعريف المواطنين بلجانهم الانتخابية.

الاتصال المباشر بالرقم المختصر 141 المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات بغرض الاستعلام عن اللجنة الانتخابية واتباع الارشادات اللازمة وادخال الرقم القومى لمعرفة النتيجة.

الدخول مباشرة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويظهر جدول به كافة بيانات اللجنة الانتخابية عن طريق إدخال الرقم القومى فى المربع المخصص مباشرة بالضغط هـــنـــــــــا .