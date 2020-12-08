شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة القليوبية»: مستشفيات الصدر خط الدفاع الأول ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، برفع كفاءة مستشفى صدر ٢٣ يوليو بعد الإنتهاء من مراحل التطويروزياده القوه البشرية من فريق التمريض استعدادا لإفتتاح قسم العنايه المركزة وتجهيزالمستشفى بأعلى مستوى من الأجهزه الطبية وغير الطبية، مؤكدًا أن مستشفيات الصدر تعد خط الدفاع الأول ضد جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وكيل وزارة الصحه في القليوبية، الثلاثاء، مع مسؤلى واطباء المستشفى.

وقال ان المستشفى تعمل بسعة ٢٥٠ سرير وتقدم جميع الخدمات المطلوبه لمرضى كورونا، كما أن أعمال التطوير قاربت على الانتهاء لتدخل المستشفى مرحلة جديده من العطاء والتميز.