شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: مصر تشهد زيادة منتظمة في عدد إصابات ووفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن جائحة كورونا لا تزال تأخذ مساراً يبعث على القلق مع حلول فصل الشتاء في جميع أنحاء الإقليم، مشيرا إلى أن عددا قليلا من البلدان حقق مزيداً من التقدُّم في مكافحة الجائحة، بينما لا تزال بلدان أخرى تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات، بل وفي الوفيات أحياناً.

وقال: «وصلت إيران إلى مرحلة مهمة عقب الزيادة الحادة التي شهدتها في عدد الحالات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجَّلت مليون حالة إصابة منذ اندلاع الجائحة. ولا تزال الحالات في غزة والضفة الغربية في ازدياد، حيث أُبلغ عن أكثر من 1000 حالة في اليوم الواحد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».

وأضاف المنظري: «تشهد مصر زيادة منتظمة في عدد الحالات والوفيات، حيث يزيد عدد الحالات على 400 حالة في اليوم الواحد. كما تُبلغ باكستان عن تزايد الحالات والوفيات، ومعظمها في مقاطعة السند».

وتابع قائلًا: «نعمل منذ اندلاع الجائحة مع جميع بلدان الإقليم لتقديم الإرشادات والتوصيات اللازمة للتصدِّي الفعَّال لها. وقد وفَّرنا الإمدادات والمعدات والخبرة التقنية، وقدَّمنا التدريب للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وحرصنا على تثقيف المجتمعات المحلية. وظللنا على اتصال وثيق ومتواصل مع وزراء الصحة للتصدِّي للتحدِّيات ولاستعراض الدروس المستفادة».

ومضى يقول: «اليوم أودُّ أن أركِّز على الدعم الذي يقدِّمه المكتب الإقليمي للبلدان من خلال البعثات التقنية. وتتيح لنا هذه البعثات الاطلاع المباشر على الإجراءات التي يجري اتخاذها على أرض الواقع، حتى نتمكن من توجيه البلدان على نحو أفضل بشأن كيفية زيادة فعالية الاستجابة في جميع مجالات العمل».

وقال: «على مدار الشهور القليلة الماضية، ومنذ تخفيف البلدان للقيود المفروضة على السفر، توجَّه خبراء الصحة العامة الذين يمثّلون مختلف التخصصات من المكتب الإقليمي في القاهرة إلى سبعة بلدان، وينضَم إليَّ بعض الزملاء الكرام الذين سيعرضون لنا بإيجاز مستجدات آخر البعثات التي أرسلناها إلى أفغانستان وباكستان وسوريا وتونس، وسيجيبون عن أسئلتكم في هذا الصدد. ولكنني أودُّ أولاً أن أقول بضع كلمات حول موضوع يحظى حالياً بأكبر قدر من التغطية الإخبارية والاهتمام العام؛ وهو لقاح كوفيد-19».

وأوضح المنظري إعلان بعض البلدان عن تقديم لقاح لسكانها للاستخدام الأولي، وتُعطينا هذه الخطوة بارقة أمل في أن تصبح نهايةُ الجائحة حقيقةً واقعةً قريباً، وبينما سمعنا أخباراً مشجِّعة مؤخراً بشأن مأمونية وفاعلية ثلاثة لقاحات على الأقل، لا تزال عدة لقاحات تمر بتجارب المرحلة الثالثة.

وشدد على أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تسعى من خلال مرفق كوفاكس إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات الفعَّالة على البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بمجرد إدراجها في قوائم اللقاحات المُستعمَلة في حالات الطوارئ أو حصولها على تصريح من هيئة تنظيمية مختصَّة. وسيمنح مرفق كوفاكس أولوية الحصول على اللقاح لما يقرب من 20٪ من السكان الأكثر عُرضة للخطر.