شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 225.. «الأطباء» تنعى الدكتورة آمال شحاتة المتوفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة آمال شحاتة، أستاذ الكيمياء الحيوية بطب الزقازيق، إثر وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، سائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء. الدكتورة آمال شحاتة الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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