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شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: فحص ١٢٥٨ شخصًا بقرية العكرشة وإجراء أشعة صدرية لـ٤٤١ آخرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الصحه بالقليوبية قافله طبيه لقرية العكرشه مركز الخانكه على مدار يومين للكشف المجانى على المواطنين في تلك القرية.
قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحه، ان قرية العكرشه معروف عنها بانها قرية «الدخان» حيث توجد بها مئات المصانع اضاف «الطباخ ان القافله قامت بفحص ١٢٥٨ شخص واجراء ٤٤١ اشعة على الصدر، كما تم عقد ندوة تثقيفية للوقاية من فيروس كورونا واهمية التباعد الاجتماعي ومتابعة الامراض المزمنة.
واهابت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بجميع المواطنين توخي الحذر وارتداء الكمامه والبعد عن الاماكن المزدحمه حرصا على سلامتهم.
وتقدم «الطباخ» بخالص الشكر لفريق القوافل باشراف الدكتور مفيده رجائى مديرة ادارة القوافل وجميع الاطباء والصيادلة والفنيين والاداريين والعمال.
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