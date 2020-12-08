شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج: 96 طالبًا وطالبة يتنافسون على لقب «الطالب المثالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم بجامعة سوهاج فعاليات مسابقة الطالب المثالي على مستوى كليات الجامعة، والتي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وتستمر حتى ١٠ ديسمبر الجاري بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تحرص على تنظيم تلك المسابقات التي تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتفوقين والمتميزين سلوكيا ودراسياَ والمشاركين في الأنشطة الطلابية، والتي تساهم بشكل إيجابي في بث روح المنافسة والاجتهاد بين الطلاب، لافتا إلى أن مشاركة الطلاب في الأنشطة الجامعية تساهم في تشكيل شخصياتهم وتضعهم على الطريق الصحيح لبناء جيل قوي من الشباب المجتهد القادر على تقديم خبراته وتحقيق المثالية من أجل بناء وتعمير وطنه، منوها بأن الطلاب الفائزين بالمسابقة سوف يمثلون الجامعة في اللقاءات القمية، وأهمها مسابقة «إبداع ٩».

وأوضح رئيس الجامعة أن المسابقة يشارك فيها ٩٦ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ويتم التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر والثقة بالنفس وسرعة البديهة والقدرة على الإقناع، إلى جانب الاختبار التحريرى عن المعلومات العامة واللغة، لافتا إلى أن التقييم يشمل أيضاً كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية التى يكون جزء منها باللغة الإنجليزية، كما يشترط أن يكون الطالب من المشاركين المتميزين في الأنشطة الطلابية مثل أنشطة رعاية الشباب، ودورات الحاسب الآلى والتنمية البشرية، إضافة إلى المشاركة بالأنشطة المجتمعية مثل الجمعيات الخيرية، والعمل التطوعى، والتوعية الصحية.

الجدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم كلاً من الدكتور بهاء الدين مزيد، العميد السابق لكلية الألسن، والدكتور محروس محمود، العميد السابق لكلية التربية الرياضية، والدكتوة شادية أحمد مصطفى، بكلية الآداب.