شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط بالقرى وضعيف بالمدن في ثاني أيام «إعادة النواب» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت انتخابات الإعادة لمجلس النواب في الإسماعيلية، الثلاثاء، زيادة في الإقبال خلال اليوم الثاني من جولة الإعادة وخاصة في القطاع الريفي وفى دوائرها الثلاث.
وشهدت الدوائر الثلاث نشاطًا ميدانيًا كبيرًا لكل المرشحين فيما انتقل عدد من المرشحين إلى مقر العائلات للحصول على الدعم وتجهيز السيارات لنقل الناخبين من مختلف أنحاء الدوائر، وكانت اللجان الانتخابية بأنحاء القرى والمدن والمراكز بالإسماعيلية في حالة من النشاط الكبير.
كما حرص محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة تفقدية باللجان الانتخابية، وتضمنت الجولة تفقد سير العملية الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بنطاق حي أول.
وأشاد محافظ الإسماعيلية بالجهد المبذول من الجهات التنفيذية والأمنية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات بدأت منذ إعلان نتيجة الجولة الأولي من حيث النواحي الإدارية والمقار الانتخابية وغرف العمليات سواء الرئيسية أو الفرعية بالمديرية الخدمية أو المراكز والمدن.
وأوضح «بشارة» أن غرفة العمليات لم ترصد أي مشكلات حتى موعد غلق الصناديق في اليوم الأول، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تتم بشكل مستمر وآمن.
الجدير بالذكر أن أجمالي عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركزا بإجمالي عدد 319 لجنة فرعية وعدد 901 ألف و569 ناخب وناخبة.
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