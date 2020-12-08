شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد الحفل الفنى لطلاب الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى الحفل الفني الذى نظمته ادارة رعاية الطلاب المركزية بالجامعة ، وذلك بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد سيد عبدالوهاب عميد كلية الأداب

وأشاد رئيس الجامعة بأداء الطلاب الذين قاموا بأداء وعزف عدد من المقطوعات الموسيقية التي عبرت عن مواهب واعدة للطلاب موضحا ان الهدف من هذه الفاعليات الفنية هو تقديم إبداعات ومواهب الطلاب الفنية

وأكد رئيس الجامعة أن النشاط الطلابى هو جزء مكمل للعملية التعليمية لما يساهم به فى إثراء مواهب الطلاب واستيعاب لطاقتهم ، وحث رئيس الجامعة كافة الطلاب للمشاركة فى كافة الانشطة التى تقام داخل الجامعة لما لها من مردود حسن على جودة العملية التعليمية

وثمن رئيس الجامعة مجهودات الطلاب فى إقامة حفل فنى على درجه عالية من الأتقان والتنظيم الرائع وسط تطبيق الاجراءات الوقائية لفيروس كورنا المستجد ، وخلال الحفل الفنى استمع رئيس الجامعة لعدد من المقطوعات الموسيقية وبأداء طلاب وطالبات الجامعة وتنتمى لفرقة الموسيقى العربية ، ونالت هذه الفقرات اعجاب كافة الحضور

شهد الحفل الفنى لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الأداب ومعاونيهم وبمشاركة كبيرة من طلاب الجامعة من مختلف كليات الجامعة

حفل طلاب جامعة جنوب الوادى