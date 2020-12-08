"بيراقبوا ضحاياهم من الصاغة".. كيف أوقعت مباحث القليوبية عصابة السطو على تجار الذهب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السطو المسلح على تجار المشغولات الذهبية عبر تتبعهم.

تلقى مركز قليوب بلاغا من صائغ 49 سنة مُقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، أنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي قيادة " 43 سنة صائغ مُقيم بذات العنوان" وسيرهما بطريق(شبرا - بنها الحر دائرة المركز عائدان من منطقة الصاغة بالقاهرة متوجهاً لمحل إقامته) اعترضهما ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكي وهددوهما بسلاح ناري وإستولوا منهما على (1,185 كجم مصوغات ذهبية - 20 ألف جنيه) وفروا هاربين.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تتبع رواد منطقة الصاغة بدائرة قسم الجمالية بالقاهرة وسرقة ما بحوزتهم من مصوغات ذهبية كرهاً عنهم مكون من 9 عناصر مقميين بنطاق محافظتى القاهرة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وإدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية أسفرت عن ضبط 6 متهمين.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين وقرر المتهم الأول أنه نظراً لسابقة عمله وشقيقه "المتهم الثاني" بإحدى ورش تصنيع المصوغات الذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة قسم الجمالية بالقاهرة عقدا العزم على سرقة المصوغات الذهبية من التجار المترددين على المنطقة كرهاً عنهم وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بباقي المتهمين.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (550 جم من المصوغات الذهبية المستولى عليها بمنزل المتهم الأول) وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مبلغ بسرقتها بمركز قليوب" و 2 بندقيه وفرد خرطوش محلي الصنع

كما اعترفا المذكورين بارتكابهم واقعة سرقة (1,200 كجم مصوغات ذهبية) من مندوب مبيعات بمحلات للمصوغات الذهبية وسائق حال استقلالهما سيارة تابعة لمحل عملهما وسيرهما بطريق الكتيب دائرة مركز الخانكة عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة بذات الأسلوب باستخدام سيارة "مبلغ بسرقتها بقسم ثان شبرا الخيمة.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (كيلو جرام من المصوغات المستولى عليها في تلك الواقعة بالورشة محل عمل المتهم الثاني) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.