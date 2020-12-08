الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال تبعث على القلق مع دخول الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إن جائحة كورونا لا تزال تبعث على القلق بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان سجلت ارتفاع في الإصابات والوفيات ومنها إيران وقطاع غزة.

وأضاف أن مصر تشهد زيادة منتظمة في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة، بشأن مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، اليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن منظمة الصحة تقدم دعما للبلدان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك أخبار عن مأمونية 3 لقاحات على الأقل، وتحرص منظمة الصحة العالمية من خلال مرفق "كوفاكس" على توزيع اللقاحات في البلدان بشكل عادل، والتى سيتم تقديمها 20% للمواطنين الأكثر احتياجا.

وشدد على أهمية تتبع المخالطين والتقصى وعلاج الحالات، حيث أن اللقاحات ليست الحل السحري، ولكن نحتاج اليه نتيجة لتخفيف التدابير الاحترازية، مشيراً إلى ضرورة استخدام الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي.