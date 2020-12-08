شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة خيرية تمنح «فتاة الدليفري» دراجة بخارية: «هدية علشان نساعدها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب بأسيوط تسليم فتاة الدليفرى التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع الماضي موتسيكل هدية لمعاونتها في عملها ، يأتي ذلك في إطار دعم المؤسسة للمرأة في الصعيد.

قالت الدكتورة عبير فاروق مراد ،رئيس المؤسسة، أن المؤسسه تقوم بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم احتياجاتهم من أدوية وكراسي متحركة تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ودعم المرأة .

أضافت عبير أن المؤسسه تقوم بتدريب وتعيين اوائل كليات التربيه النوعية علي ماكينات حديثة داخل المؤسسة من تفصيل وتطريز الملابس وتجهيز العرائس دعما لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم المرأة ودخولها مجال العمل .

يذكر أن مؤسسة الفاروق للتنمية والتدريب بأسيوط قامت بتقديم المعونات للكثير من الجمعيات الاهليه وتوقيع بروتوكولات مع مديرية الصحة بأسيوط ، حيث قامت بتنظيم عدد من ندوات التوعيه داخل المراكز والقرى والوحدات الصحية بالتعاون مع مديرية الصحة للوقاية من فيروس الكورونا وتقديم ٤ اجهزة تنفس صناعي لمستشفيات وزارة الصحة بأسيوط.

كما قامت المؤسسة بفتح فصول محو الاميه ساهمت في محو أمية اكثر من ١٣٨٠ سيدة بالقرى النائيه وتوفير فرص عمل لهم .