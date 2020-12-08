شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة بقرى دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى ( 1، 2 ) سند أبوكيله، محمد جميل ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابه، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب وقالت للمصري اليوم أنه تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات ومسح وتهميد الشوارع بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار بالعمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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