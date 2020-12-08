شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: تحصيل 1.3 مليون جنيه مصري مستحقات عامل مصري بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري «مصطفى.م.م» وبلغت 325 ألفاً و202 ريال سعودي، أي ما يوازي مليون و349 ألفا و588 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى، وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتوجيه القانوني للمواطن المذكور ضد المجمع الطبي الذي يعمل به بالباحة، ومساعده في تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر له وصرف مستحقاته كاملة بشيك على مصرف الراجحى، وحصوله على تأشيرة خروج نهائي من الكفيل .