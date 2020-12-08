شكرا لقرائتكم خبر عن تفاوت نسب الحضور بالدائرة الأولى ببورسعيد.. والمرشحان يلجآن للرسائل القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاوتت نسبة حضور الناخبين في الأقسام المكونة للدائرة الأولى ببورسعيد، والتي تشهد مرحلة الإعادة بين المرشحين حسن عمار عن مستقبل وطن، والمرشح المستقل سامي عامر.

وكان الحضور متوسط في قسم الضواحي يليه قسم أول بورفؤاد، ثم قسم العرب، وأضعف نسبة الحضور كانت في قسم الشرق، ولجأ المرشحان إلى ارسال رسائل قصيرة على الهواتف تناشد الناخبين للنزول كما لجأوا لحملات طرق الأبواب ، فيما انتظم العمل في 46 مركز انتخابي منذ التاسعة صباحا، وتواجدت بكل مركز فريق من الطب الوقائي للتأكد من قياس حرارة الداخلين وارتدائهم الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد.

فيما أعلنت غرفة عمليات محافظة بورسعيد، أن العملية الانتخابية منتظمة والحالة الأمنية مستقرة ولم تسجل أية شكاوي أو خروقات.