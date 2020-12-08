شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معرض «فن البقاء في المنزل» بمكتبة الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي، معرض «فن البقاء في المنزل»، بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول المعرض:

- تدور فكرة المعرض حول تعرض العالم لجائحة كورونا وفرض البقاء في المنزل وسياسة التباعد وتأثير ذلك على الفنانين.

- يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بواقع 43 فنانًا مصريًا و18 فنانًا أجنبيًا من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا والنمسا.

- يشارك أكثر من 180 عملا فنيًأ، وهو عدد الأعمال المشاركة في المعرض، ورسمها الفنانون أثناء فترة البقاء في المنزل بسبب جائحة كورونا.

- أتيح لكل فنان المشاركة بعمل واحد إلى أربعة أعمال بحد أقصى، وذلك في المقاسات المتاحة الآتية: 100×100 سم – 50×70 سم – 70×70 سم – 50×50 سم.

- يستمر المعرض حتى الاثنين، 28 ديسمبر الجاري، يوميًا من الساعة 9.00 صباحًا إلى 9.00 مساءً؛ ماعدا أيام الجمعة، أما أيام السبت والعطلات الرسمية من الساعة 12:00 ظهرًا إلى الساعة 9:00 مساءً.

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية

بالصور- كل ما تريد معرفته عن معرض "فن البقاء في المنزل" بمكتبة الإسكندرية