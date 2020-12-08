شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عرفات: المشروع القومي للطرق وفر ٣ مليون فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، نائب رئيس جامعة المستقبل ان المشروع القومي للطرق وفر نحو ٣ مليون وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف خلال ندوة كلية الإقتصاد بجامعة والمستقبل عن المشروع القومي للطرق شرايين جديدة للتنمية ان مصر حققت قفزة كبيرة جدا في جودة الطرق على مستوي العالم وهذا ساهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وأوضح ان منذ ٣٠ عاما كانت مصر تستعين بالخبرات الأجنبية في مشروعات كباري النيل، حاليا مصر نفذت ٢٦ كوبري ومحور على النيل بأيادي مصرية من التخطيط والتنفيذ، وان نهضة مصر في المشروع القومي يعود إلى انه مشروع مصري بتخطيط ورؤية مصرية، وان الخطوة التي قامت بها مصر من ٢٠١٤ انقذت مصر من تبعات اقتصادية كبيرة، وساهمت في تحول كبير مسارات التنمية وخلق فرص استثمارية وتنموية عديدة وان النتائج المستقبلية واعدة للغاية.

وكشف عرفات عن محور شبرا / بنها وكيف ساهم نقل الحركة التنموية، وقال ان هذا المحور موازي لطريق الاسكندرية / الزراعي القديم. وقال الرحلة كانت تستغرق من ساعة ونصف إلى ٣ ساعات في مسافة ٤ كيلو متر وان متوسط السرعات في هذه المسافة القصيرة بلغت ١٥ كيلو متر ايام نهاية الاسبوع لدرجة ان المواطنين كانت تفطر في شهر رمضان على الطريق.

حاليا بعد تنفيذ المحور الجديدة اصبح متوسط الرحلة ٢٥ دقيقة فقط، كما ان المحور وفر نحو ٧٠٠ مليون جنيه وقود ووقت وانبعاثات كربونية هذا غير انه قلل الحوادث بالاضافة إلى المساهمة في زيادة تصنيف مؤشرات التنمية في مصر.

وكشف عرفات ان من المشروعات العظيمة التي نفذتها الدولة كانت الدائري الإقليمي، وقال ان هذا المشروع بدء تنفيذه في ٢٠٠٢، وحتي عام ٢٠١٣ تم تنفيذ ٤٠ كيلو، ومن ٢٠٠٢ حتي ٢٠١٩ تم تنفيذ ٣٦٠ كيلو متر وهذا المحور يعد اطول محور دائري في افريقيا.

وأضاف ان مشروع تطوير الطريق الدائري الحالي تحد كبير واشفق على القائمين على تطويره، موضحا عندما انشاء الطريق كان اقرب مبني له ٢٥٠ متر، حاليا المباني السكنية على محور الطريق، ولذلك هناك تحدي كبير على الدولة.

وحاليا الدولة تنفذ مشروع كبير وهو مراقبة وتكنولوجيا الطريق في المتابعة والبوابات الالكترونية وهذا مشروع يتابع السيارة من لحظة دخول حتي المروج.