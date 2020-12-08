شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تدريب مسئولى الصحة فى المدارس على التغذية والأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بتدريب مسئولى البيئة السكانية والصحية بالمدارس والإدارات التعليمية على التغذية الصحية مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها، أنه تم توفير حقيبة تدريبية خاصة بالتغذية الصحية على موقع وزارة التربية والتعليم وتتكون الحقيبة من دليل مدرب ودليل متدرب و4 عروض تقديمية تتناول موضوعات عبارة عن" الصحة المدرسية والتثقيف الصحى والأمراض المعدية والتغذية والبيئة المدرسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عودة الاجازات الاستثنائية فى الوزارة والجهات التابعة لها كإجراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام أسبوعيا وأن يتم تحديد الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.

وقالت الوزارة فى خطاب لها: إنه فى حالة التغيب عن أيام الحضور فى ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، مع منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته و منح الموظف الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت الشفاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

وتعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ، ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية، باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.