شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بكلية اقتصاد منزلى جامعة حلوان للتوعية بالصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وحدة حماية البيئة بالتعاون مع قسم الاقتصاد المنزلى التربوى بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان ندوة بعنوان "الصحة النفسية فى عالم متغير"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى.

حاضر بالندوة الدكتورة مها أبو حطب، أستاذ صحة الطفل ورئيس مجلس قسم رياض الأطفال بكلية التربية جامعة حلوان.

وأكد الدكتور خالد القاضى فى بيان صادر عن جامعة حلوان، حرص الكلية على تنظيم الندوات التوعوية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية المشددة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الكلية تسعى لتنمية مهارات طلابها وتثقيفهم فى العديد من المجالات، وأن الهدف من هذه الندوة التوعية بالصحة النفسية .

وتضمنت الندوة الحديث عن الصحة النفسية بين التحديات المجتمعية والعالمية، والعولمة واحتياجات الفرد النفسية، والتعرف على الوقت المناسب للتدخل علاجيا،و تطرق الحديث عن الحالة الوظيفية للفرد حيث تعد المحدد لحالته النفسية وتؤثر على الصحة النفسية، وأثر دور الفرد فى المجتمع على الصحة النفسية المجتمعية.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب التساؤلات من جانب الحضور والاجابة عليها واختتمت فعاليات الندوة بعدة توصيات أهمها:

- اهمية مراقبة ومتابعة الابناء وخاصة عند تصفح الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى .

- بناء علاقة صداقة مع الأبناء وترك باب الحوار مفتوحا دائما.

- تقوية الوازع الديني وتعريفهم بما هو صحيح وما هو خطأ بأسلوب أبوي حنون .

- متابعة السلوكيات الغير مألوفة من الأبناء وتعديلها اولا بأول.

- تنمية الهوايات واكتشافها لدى الأبناء لاستثمار وقت الفراغ في أشياء مفيدة .

وانهى سيادة العميد الندوة بشكر الحضور وتقديم شهادة تقدير للاستاذة الدكتورة مها ابو حطب وأخذ الصور التذكارية .