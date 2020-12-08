شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية فى علاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة من الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائى فى علاج الأعراض الخاصة بحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن كورونا مرض فيروسى لا يعالج بالمضادات الحيوية.

جاء ذلك خلال فعاليات الوبينار الذى عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر؛ لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد الدكتور حسام حسني، وأعضاء اللجنة العلمية، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال، أنه وفقا لبروتوكول علاج كورونا المحدث، فإن استخدام المضادات الحيوية يقتصر على الحالات التي تصاب بأمراض بكتيرية مصاحبة، مؤكدة أهمية فيتامين D وفيتامين C فى العلاج ووفقا للأعراض وحالة كل مريض على حدة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

ويذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 118847 حالة من ضمنهم 103703 حالة تم شفاؤها، و 6790 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.