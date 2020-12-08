الحكومة توافق على مشروع قرار لاتفاقية تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إتاحة إطار ملائم للحوار السياسي، إلى جانب العمل على تحرير التجارة والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعزيز تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا زيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
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