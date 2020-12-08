شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تدعو المصريين بالخارج لإرسال قصص نجاح أبنائهم ضمن مبادرة أطفالنا نجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العائلات المصرية بالخارج لإرسال نجاحات أبنائهم التى حققوها فى الدول المقيمين بها، وحصولهم على جوائز فى أى مجال سواء فنى أو رياضى أو ثقافى وغيرها من الأنشطة، فى إطار مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن أبناء المصريين فى الخارج لديهم العديد من النجاحات فى كافة المجالات، ووزارة الهجرة ستسلط الضوء على هذه النجاحات التى من شأنها رفع اسم وعلم مصر خفاقًا بالخارج، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية كان لدينا نموذجين وهم: الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، وفوزه بلقب شخصية العام لسنة 2020 بالنمسا والنموذج الثاني الطفل المصري زين الحمصاني والمقيم مع أسرته في مدينة دبي، وحصوله على المركز الأول في جميع سباقات "الميني أتّاك"، وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات.

وتستقبل وزارة الهجرة مشاركات المصريين بالخارج في مبادرة "أطفالنا نجوم بالخارج" على البريد الالكتروني التالي:-

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