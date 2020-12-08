محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن في القليوبية ملابسات واقعة ضبط أهالي قرية بمركز طوخ أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة دراجة نارية.
تلقى مركز شرطة طوخ بلاغا من أهالي إحدى القرى الكائنة بدائرة المركز بضبط أحد الأشخاص حال شروعه في سرقة دراجة نارية، وربطه بأحد أعمدة الإنارة، وقيام بعضهم بتصويره.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وأمكن ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تحديد مرتكبي واقعة التعدي على المتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "بعد تقييده بعمود إنارة وتصويره".. الأمن يبحث عن المتهمين بالتعدي على لص في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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