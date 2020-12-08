الأمن العام يُنفذ 79 ألف حكم قضائي ويضبط 4 تشكيلات عصابية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،181قطعة سلاح ناري، 288 قضية مخدرات وتنفيذ 79797 حكم قضائى متنوع. وأثمرت جهود الحملات عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 13 متهم ارتكبوا 21 حادث متنوع، 30 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (297) دراجة نارية مخالفة، (24946) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (72) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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