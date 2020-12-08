قيمتها مليون ونصف.. ضبط 42 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 42 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون تقدر ب 1.4 مليون جنيه فى مطروح. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (شقيقين من العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح) لقيامهما بالاتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وخاصةً عقار الكبتاجون المخدر وترويجها على عملائهما. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح ، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة مطروح ، وعثر بحوزتهما على ( 42000 إثنان وأربعون ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (1,470,000 مليون وأربعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً)، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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