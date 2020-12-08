محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير نفق الزعفران "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير نفق الزعفران والمنطقة المحيطة به. وتشمل الأعمال معالجة المياه داخل النفق ورفع الإشغالات المخالفة لاستكمال المحور المروري القادم من روكسي حتى رمسيس. كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية.



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