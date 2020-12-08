شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز سمسطا: إزالة التعديات على مصرف.. وتسليم موقع مدرسة لـ«الأبنية التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، إنه تم تسليم موقع مدرسة الشماشرجى لهيئة الأبنية التعليمية بعد إزالة التعديات من المواطنين على المصرف المردوم بالشماشرجي والمستغى عنه، وذلك لاستغلاله في مشروع النفع العام، حيث تم وضع مشروعات (مدرسة تعليم أساسي – محطة رفع صرف صحي – وحدة صحية – عمارات إسكان اجتماعي)، وذلك للاستغلال الأمثل للمساحة المتوفرة ومنعً لتعدي المواطنين عليها على الموقع بناء على تعليمات الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف.

وأشار إلى أنه تم إزالة المطبات العشوائية وتمهيد الطرق وإزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية لفرض هيبة الدولة وللسيولة المرورية داخل قرية الشنطور بجليدر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، ورفع 30 طن تقريبًا مخلفات ترابية من على جانبي الطريق الناتج في إزالة المطبات ومسح وتمهيد الطريق بمعدات الوحدة المحلية، ومتابعة أعمال النظافة ونقل وتوريد 100 طن قمامة إلى مصنع القمامة بسمسطا بالظهير الصحراوي.

وقال إنه تم صيانة 135 عامود كهرباء وتركيب 6 كشافات و28 لمبات إنارة داخل قرية الشنطور ومدينة سمسطا وقرية بدهل وتم صيانة 60 كشاف وتركيب 24 لمبة موفرة بقرية دشطوط وقرية مازورة بناحية طريق الجبل وداير الناحية والطريق الوسطاني ومنطقة العمدة ومتابعة أعمال ترميم وحدة الإطفاء، حيث تم تنفيذ 50% من أعمال الترميم ورفع كفاءة وحدة الإطفاء بقرية الشنطور.