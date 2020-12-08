شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بشأن ضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 تابع (أ)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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