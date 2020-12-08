شكرا لقرائتكم خبر عن فنون الكتابة الإذاعية في ندوة بمكتبة المستقبل.. الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان فنون الكتابة الاذاعية، التي تبدأ فعالياتها في الخامسة من مساء بعد غد الخميس 10 ديسمبر الجارى في مكتبة المستقبل بجسر السويس، ويحاضر فيها الناقد والمخرج المسرحي عمر توفيق.

وأكد «حلمى» أن الجمعية تسعى من خلال هذه الندوات إلى فتح المجال واسعًا أمام الأطفال والكبار، لثقل مواهبهم وتنمية قدراتهم في مجال الكتابة الإذاعية، مشيرا إلى أن الندوة سوف تتناول مفهوم الإذاعة، تاريخ الإذاعة في العالم ومصر، أنواع الأعمال الإذاعية وأساليب الكتابة للإذاعة، كيف تكتب عملا إذاعيا من خلال نموذج تطبيقى يقوم بكتابته الحاضرين للندوة والصوت الإذاعى أيضاً تطبيق عملى مع الحاضرين للندوة.

وقال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، إن الإذاعة المصرية تعد من أعرق الإذاعات في العالم حيث بدأ البث الإذاعي في مصر في عشرينيات القرن العشرين وكانت عبارة عن إذاعات أهلية، وبدأ بث الإذاعة الحكومية المصرية في 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركوني، وتم تمصيرها في عام 1947 وإلغاء العقد مع شركة ماركوني، وكانوا في البداية أربع إذاعات فقط ووصلوا في 2006 إلى 10 إذاعات وهنا القاهرة هي جملة شهيرة قالها المذيع أحمد سالم، كانت من أولي الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية في افتتاحها عام 1934.